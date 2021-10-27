В Якутии участились случаи провала скота под тонкий лед

Из-за теплой погоды и тонкого льда в водоемах в Якутии участились случаи провалов домашних животных под лед.

Несчастный случай зарегистрирован в с.Уолба Таттинского улуса, где сразу 6 голов одного хозяйства провалились под лед.

Также на днях случай провала скота произошёл в Усть-Алданском улусе, к счастью, домашний скот спасли.

Владельцам животных необходимо принять исчерпывающие меры по предотвращению случаев гибели животных!

В целях недопущения использования несанкционированных переправ через реки, других водных объектов, соблюдения техники безопасности в период усиления гололедных явлений, подледного лова рыб, Министерством сельского хозяйства республики в адрес глав муниципальных образований направлены письма по принятию мер по проведению внеочередного инструктажа соблюдению безопасности движения техники, перевозки людей, предотвращению провала скота и лошадей на льду.