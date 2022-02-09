В Якутии участились пожары в гаражах

С начала года на территории Якутии зарегистрировано 234 пожара, из них более 60 произошли в гаражах. В большинстве случаев причинами пожара в гараже являются: неосторожное обращение с огнем при курении, неисправность электропроводки в гараже и транспортных средствах, нарушения правил пожарной безопасности при пользовании отопительными и нагревательными приборами.

Так, накануне, 8 февраля утром горел гараж по ул. Комарова в н.п. Хастатыр Алданского района. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 150 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти 6 единиц техники. Причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при газосварочных работах.

Чтобы избежать пожара в гараже, нужно соблюдать все правила пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации здания. Очень часто гараж используется не только для хранения и ремонта авто, но и для хранения различных вещей. Например, многие хранят в гараже старую мебель, сезонную одежду и другие ненужные предметы. А если учитывать, что гараж не обходиться без бензина и других смазочных материалов, то такая смесь крайне опасна. Возгорание может произойти довольно быстро, а если не придерживаться некоторых правил, то это просто неизбежно. Что нужно учитывать?

Следите за тем, чтобы внутри гаража не накапливался лишний хлам, который жалко выбросить. Это может сыграть с вами злую шутку.

Организуйте определенное место для всех емкостей с топливом и легко воспламеняемыми материалами. Оградите его от источников возгорания.

Не курите внутри гаража и соблюдайте правила пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

Регулярно следите за состоянием электропроводки в гараже и автомашины.

Во время строительства гаража, покупайте только огнеупорные материалы: коробку делайте из кирпича или блоков, утепляйте данную постройку базальтовой ватой, окрашивайте его огнеупорной краской или отделывайте керамической плиткой. Тогда риск распространения огня уменьшается в разы.

В случае пожара в гараже немедленно сообщите в пожарную охрану и позовите на помощь соседей или прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, т.к. двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности задохнуться от дыма.

Проверьте, не остались ли в гараже люди, помогите им выбраться оттуда.

Используйте для тушения огнетушители из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные средства. Если имеются пострадавшие, окажите им первую помощь, вызовите врачей скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.

Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах пожара для последующего оформления возмещения причиненного ущерба.