В Якутии участились факты мошенничества при «купле-продаже»

«Никогда не думала, что могу пополнить список обманутых».

В полицию Мирнинского района обратилась 38-летняя женщина и пояснила, что ранее разместила на интернет-сайтах объявление о продаже гаража.

Через некоторое время ей перезвонил мужчина, который выразил желание прибрести недвижимость. Он сказал, что сейчас находится в другом городе, т.к. работает вахтовым методом, но в начале июля возвращается в г. Мирный, и тогда они смогут заключить договор «купли-продажи».

Звонивший заверил женщину, что купит гараж, и попросил её удалить объявление с сайтов. В подтверждении своих намерений он сказал, что хочет внести предоплату в сумме 50 000 рублей, для чего попросил продавца пойти к ближайшему банкомату. Под руководством лжепокупателя женщина провела несколько операций.

Он не давал ей опомниться и диктовал очень быстро, поэтому она не смогла запомнить, какие именно операции проводила. В какой-то момент лжепокупатель вдруг сказал, что обманул её и положил трубку. После чего его номер стал недоступен.Тогда женщина проверила банковский счёт и поняла, что аферист похитил у неё 30 000 рублей.

Позже потерпевшая в разговоре с полицейскими сказала, что была проинформирована о различных способах и фактах мошенничества, но не думала, что может пополнить список обманутых.