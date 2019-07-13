В Якутии убили сотрудника Росгвардии

Следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту посягательства на сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

12 июля 2019 года около 23 часов по местному времени в дежурную часть отдела МВД России по Среднеколымскому району Республики Саха (Якутия) поступило сообщение от местной жительницы о конфликтной ситуации с супругом и потенциальной угрозе для ее жизни и здоровья. На место происшествия направились помощник дежурного отдела полиции и сотрудник Росгвардии.

Когда они прибыли по адресу, супруг заявительницы из карабина «Тигр» открыл огонь по патрульной машине. От полученных огнестрельных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте. Помощник оперативного дежурного получил ранения. Он госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Нападавший затем умер.

В настоящее время следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия. Произведен его осмотр, допрашивается жена нападавшего; проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.