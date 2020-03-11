В Якутии убийца просил смягчить наказание

В Якутский городской суд осужденным В., отбывающим наказание в виде 23 лет лишения свободы за убийство и разбой, подано ходатайство об изменении вида исправительного учреждения.

Ходатайство осужденный мотивировал тем, что характеризуется положительно, за добросовестное отношение к труду и хорошее поведение поощрялся администрацией учреждения, получил рабочую специальность, частично исполнил исковые обязательства по приговору суда.

В ходе судебного заседания установлено, что осужденный В. за весь период отбывания наказания неоднократно допускал нарушения порядка отбывания наказания, за что привлекался к дисциплинарной ответственности, вред, причиненный преступлением, возмещен в незначительном размере.

С учетом характеризующих данных, указывающих на отсутствие стабильного правопослушного поведения, прокурор, участвующий в рассмотрении ходатайства, дал заключение об отсутствии оснований для изменения вида исправительного учреждения.

Судом с учетом позиции прокурора в удовлетворении ходатайства В. отказано.

Осужденный, не согласившись с постановлением Якутского городского суда, обжаловал его в Верховный суд Республики Саха (Якутия), которым жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменения.