В Якутии у выпускников-2020 появится общий фотоальбом



«Выпускники Якутии 2020» – это специализированный сайт, где каждый выпускник, классный руководитель или учитель может загрузить свои любимые фото с одноклассниками, фото из школьной жизни или по итогам выпускного.

Организаторы предлагают всем выпускникам нашей республики объединиться и поделиться впечатлениями о своих выпускных или просто воспоминаниями из школьной жизни. Нашими общими усилиями мы получим единый красочный онлайн фотоальбом всех выпускников Якутии.

На сегодняшний день сайт уже функционирует, его можно найти через поисковую систему или пройти по ссылке yakutiya-vypusk.ru.

Здесь каждый может загрузить до 30 фотографий. Пока ресурс работает на прием фото, как только их наберется достаточное количество, сайт заработает в полном объеме и навсегда сохранит память о выпускных днях и школьных годах выпускников 2020 года.

Дорогие выпускники, организаторы приглашают к заполнению онлайн фотоальбома – формируйте свой выпускной альбом, пересылайте друзьям и учителям.