В Якутии у танцующих пчёл самый лучший мёд в мире

Непростые природные условия Якутии выдерживают не все породы медоносных пчёл. В республике их всего три: дальневосточная, башкирская и среднерусская. Но несмотря на это якутский мёд является одним из самых экологически чистых в мире. Главной причиной успеха является здоровая экологическая обстановка и обилие медоносных растений.

Но не это самое главное, что заставляет танцевать пчёл не только в Якутии, но и во всём мире. Они не умеют разговаривать исвой способ общения нашли в пчелином танце, через который могут передавать всю необходимую информацию. К такому выводу в начале XX века пришёл австрийский этолог Карл фон Фриш, наблюдая за жизнью пчёл.

Каждое утро пчёлы вылетают из улья, для того чтобы найти вкусные, ароматные цветы на луговом поле и наполнить своё брюшко нектаром. Но как среди огромного выбора растений найти нужные?

Пчёлы живут в ульях семьями и питаются сообща, поэтому как быстро у них будет пища зависит от пчёл с особым статусом «разведчицы». В их задачу входит информировать сородичей о расположении мест питания. Когда в улье все ещё спят, «разведчица» с ранней зорькой первой вылетает из улья в поисках нектара, находит его и возвращается обратно, чтобы в своём танце показать это место.

Свой танец пчела исполняет над сотами в улье. В каждом её движении заложен глубокий смысл. Если пчела танцует быстро, то нектар находится близко, чем медленнее танец, тем больше расстояние до него.

Остальные пчёлы внимательно наблюдают за танцовщицей, а потом начинают повторять её движения. После этого, оставив её одну они улетают в точном направлении за любимым нектаром.

Бывает и так, что вернувшаяся «разведчица» не исполняет свой танец, это говорит о том, что пища не была найдена и пчёлы остаются в улье.