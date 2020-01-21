21.01.2020
11:26
89

Происшествия

В Якутии у пенсионерки похитили кошелек с деньгами

В дежурную часть полиции ОМВД России по Верхневилюйскому району Якутии обратилась жительница села. Она сообщила о краже денежных средств в сумме 13 000 рублей.

Полицейские установили 33-летнего мужчину, причастного к совершению хищения.

Установлено, что ранее заявительница несколько дней распивала спиртные напитки, потому что получила пенсию. Во время распития подозреваемый, который был в числе гостей, незаметно похитил из сумки потерпевшей кошелек, в котором находились деньги. После чего злоумышленник покинул место происшествия. Похищенные деньги подозреваемый потратил на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх