В Якутии у пенсионера украли сбережения со счета в банке

72 — летний пенсионер из Мирного перевел на «безопасный счет» около 400 тысяч рублей. Потерпевшему позвонила с неизвестного номера женщина, представившаяся работником банка. Она предупредила о попытке несанкционированного списания денег со счета, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

При этом мошенница добавила, что для отмены операции необходимо переоформить лицевой счет и перевести все сбережения на «безопасный счет». Заявитель согласился и, следуя инструкциям звонившей, через банкомат перечислил на неизвестные счета около 400 тысяч рублей.

Полиция напоминает: не совершайте финансовые операции по инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. Напоминаем, что никаких «резервных/ безопасных/внутренних/специальных» счетов не существует. Это счета мошенников!

