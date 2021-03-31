В Якутии у мужчины похитили деньги из … холодильника

В ОМВД России по Алданскому району Якутии обратился местный житель с заявлением о краже денег. Как установлено, потерпевший хранил деньги в холодильнике. По словам заявителя, в его дом посторонние лица не проникали.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейскими установлена подозреваемая – 17-летняя знакомая потерпевшего.

Выяснилось, что злоумышленница знала, где заявитель хранит деньги. Несколько раз, находясь у него в гостях, девушка незаметно похищала из холодильника различные суммы денег купюрами по 100 рублей. Всего таким образом подозреваемая похитила 50 000 рублей. Похищенные деньги она потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание лишение свободы сроком до 5 лет.