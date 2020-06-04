В Якутии у многодетной матери государство отобрало пособия?

Бывший шеф-редактор газеты «Эхо столицы», а ныне фермер Олеся Войтович пишет в соцсетях:

А я вот думаю: живет семья с четырьмя детьми на пособия в размере четыре тысячи в месяц, и ни разу никакие социальные службы не поинтересовались, а как они вообще живут, а что там дети едят, а как выживают?

Не было бы счастья, да несчастье, да несчастье. Раз уж я такая вся открытая и честная, расскажу как обстоят дела и куда я снова вляпалась.

Люди, которые продавали корову с теленком, готовы были сделать скидку, если б мы ещё и телку трехлетнюю забрали, тоже по очень выгодной цене. Дело в том, что я же подавала на социальный контракт, где в бизнес-плане у меня указана такая покупка. И тут прямо как раз в руки идет. Но по соцконтракту было неизвестно, одобрят ли, и когда, и тем более когда поступят деньги, а телка вот она и срочно. В виде бонуса к корове.

Что ж делать, из всех предложений самое выгодное, потому взяла я взаймы ещё 30 тысяч. И сегодня должны были забирать. Но ночью 28 тысяч снял банк по судебному приказу. Я считаю, что они сняли мои пособия. Больше моих никаких денег на счету нет. Все ваши и заемные. И, конечно, доказать я могу — вот он счет, вот пособие, вот снятие. Но это время.

И, кстати сказать, никакого судебного приказа, о его существовании я не знала, хотя проверяю периодически сайт ФССП. Там «нет данных». В госуслугах тоже нет.

Мне теперь не хватает 25 тысяч, но я у вас не прошу, это по соцконтракту. Но заемные-то отдавать придется, я их брала под пособие. В общем, плакал мой забор. Вот что я хочу сказать.

Сижу как в воду опущенная. Знаете, закон о запрете снятия пособий, пенсий и т.д. в счет кредитных долгов, вступил в силу 1 июня. А сняли 3 июня. Суды и приставы, как пираньи накинулись на Путинские деньги, потому что бороться с системой может далеко не каждый. А мне придется.

Кроме того, статьей с якт заинтересовались ветеринары и явились с визитом, сделали опись хозяйства. Осенью пообещали плановые прививки и анализы. А я вот думаю: живет семья с четырьмя детьми на пособия в размере 4 тысячи в месяц, и ни разу никакие социальные службы не поинтересовались, а как они вообще живут, а что там дети едят, а как выживают?

Ведь прожиточный минимум на нашу семью составляет более 100 тысяч в месяц, а тут — четыре. Почему-то государственные структуры уделяют нам внимание, но только с точки зрения «чего бы содрать», а не «чем бы помочь».

Социальный контракт одобрили. Тратить можем на корма, телят и птицу. Корова там, увы, была не предусмотрена.

На фото:

700 гр сливок, на которые копили молоко от одной коровы три дня. Если продать, то 700 рублей.

Муж поехал за коровой, но теперь непонятно как получится, по договору и телку надо было забирать. Надеюсь, согласятся подождать.

Ваша О.В.