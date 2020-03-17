В Якутии у колонии №1 задержаны трое мужчин с «пушкой»

С помощью самодельной «пушки» они пытались перебросить на территорию исправительной колонии № 1 запрещенные предметы. На прилегающей к учреждению территории сотрудниками задержаны трое мужчин, которые пытались с помощью дульнозарядного устройства доставить осужденным 1,5 кг дрожжей, 6 зарядных устройств, 4 сотовых телефона и наушники. При себе у них имелось самостоятельно изготовленное дульнозарядное устройство длиной около 1,5 метра и обмотанный липкой лентой сверток. В отношении данных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях.



Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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