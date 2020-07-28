В Якутии у четверых человек подтвердился клещевой энцефалит

В Республике Саха (Якутия) всего зарегистрировано 258 случаев укуса клещами людей в г. Якутске и 13 районах: г. Якутск – 16 случаев, Алданский – 77 случаев, Ленский – 76 случаев, Олекминский – 38 случаев, Нерюнгринский – 22 случая, Верхневилюйский, Сунтарский, Нюрбинский, Хангаласский – по 5 случаев, Мирнинский – 3 случая, Амгинский, Усть – Майский – по 2 случая, Вилюйский, Чурапчинский – по 1 случаю. По всем случаям укусов необходимые профилактические мероприятия проведены, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым боррелиозом, в том числе 3 случая в Нерюнгринском районе (завозные случаи – 2 из Амурской области и 1 из г. Хабаровска) и 1 случай в Вилюйском районе.

Лабораторно обследованы 169 клещей, снятых с укушенных людей, из них 4 положительные на клещевой энцефалит.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).