В Якутии суд изъял пенсию у банкрота за исключением прожиточного минимума

Должник обратилась в суд первой инстанции с требованием исключить из конкурсной массы должника пенсию по старости ежемесячно в течение процедуры реализации имущества.

Как следует из материалов дела о банкротстве, единственным доходом должника является пенсия по старости в размере 22 637 рублей 33 копеек, супруг должника также является получателем пенсии по старости, получателем ежемесячной выплаты ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации в размере 2 532 рублей 98 копеек (в том числе на обеспечение лекарственными препаратами — 1 011 рублей 64 копейки).

Должник указывал на то, что для поддержания здоровья ее супруга необходима ежемесячная покупка лекарств, а также на необходимость ежемесячной оплаты снимаемой квартиры.

Суд первой инстанции указал, что в соответствии с пунктом 3 статьи 213.5 Закона о банкротстве из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с процессуальным законодательством, в частности, денежные средства величиной прожиточного минимума. Поэтому в части исключении из конкурсной массы должника денежных средств в размере, составляющем сумму прожиточного минимума, производство по спору суд прекратил, поскольку этот вопрос относится к компетенции финансового управляющего.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано, ввиду признания их необоснованными. При этом суд первой инстанции принял во внимание положения статьи 213.25 Закона о банкротстве, статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан», согласно которым страховая пенсия по старости является доходом должника, на который может быть обращено взыскание, и подлежит включению в конкурсную массу за вычетом суммы прожиточного минимума.

Все доходы должника после введения процедуры реализации имущества гражданина, включая пенсионные выплаты, подлежат перечислению на счет, открытый в процедуре банкротства финансовым управляющим, и расходованию под контролем финансового управляющего. Доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для исключения из конкурсной массы денежных средств сверх величины прожиточного минимума, не было представлено.

К таким выводам пришел Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 12 сентября 2022, поддержав решение суда первой инстанции