В Якутии у 7 человек подтвержден диагноз коронавирус

Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Подтвержден диагноз коронавирус у 6 человек с предварительным диагнозом. Пациенты проходят лечение в инфекционном стационаре города Якутска. Пробы у них взяты при отработке контактов первого заболевшего пациента.

Ранее Правительственный телеграм-канал «Якутия.Коронавирус.Оперштаб» сообщал:

У пятерых человек из близких контактов гендиректора «ЯТЭК» Андрея Коробова положительные первичные анализы (ранее у гендиректора «ЯТЭК» выявили положительный анализ на коронавирус).

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Четверо — менеджеры ЯТЭК из Москвы, один — местный житель. Все изолированы.

Также, якутский Роспотребнадзор сообщал, что еще один предварительно положительный анализ из окружения больного.

Так что, у всех семерых людей официально подтвержден диагноз коронавирус.