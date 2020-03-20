Коронавирус
В Якутии у 7 человек подтвержден диагноз коронавирус
Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Подтвержден диагноз коронавирус у 6 человек с предварительным диагнозом. Пациенты проходят лечение в инфекционном стационаре города Якутска. Пробы у них взяты при отработке контактов первого заболевшего пациента.
Ранее Правительственный телеграм-канал «Якутия.Коронавирус.Оперштаб» сообщал:
У пятерых человек из близких контактов гендиректора «ЯТЭК» Андрея Коробова положительные первичные анализы (ранее у гендиректора «ЯТЭК» выявили положительный анализ на коронавирус).
Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
Четверо — менеджеры ЯТЭК из Москвы, один — местный житель. Все изолированы.
Также, якутский Роспотребнадзор сообщал, что еще один предварительно положительный анализ из окружения больного.
Так что, у всех семерых людей официально подтвержден диагноз коронавирус.
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