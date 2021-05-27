В Якутии тушат лесные пожары

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Сунтарского, Нюрбинского, Верхоянского и Томпонского районов действуют 12 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения составляет 288, 5 га. За сутки ликвидировано 3 природных пожара на площади 14 704 гектар.

На тушение лесных пожаров привлекалось 231 человек и 31 единица техники. За сутки было задействовано 13 патрульно-контрольных групп, в количестве 52 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 4 протокола об административном правонарушении и проинструктировано о мерах пожарной безопасности 191 человек.