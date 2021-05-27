27.05.2021
09:30
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Происшествия

В Якутии тушат лесные пожары

          По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Сунтарского, Нюрбинского, Верхоянского и Томпонского районов действуют 12 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения составляет 288, 5 га. За сутки ликвидировано 3 природных пожара на площади 14 704 гектар.

          На тушение лесных пожаров привлекалось 231 человек и 31 единица техники. За сутки было задействовано 13 патрульно-контрольных групп, в количестве 52 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 4 протокола об административном правонарушении и проинструктировано о мерах пожарной безопасности 191 человек.

          «За сутки количество пожаров не изменилось, площадь пожаров уменьшилась на 14 592,5 га, за счет ликвидации пожаров в зоне обслуживания и зоне контроля. В  10-ти километровой зоне от населенных пунктов действует 4 природных пожара. На особом контроле Главного управления находится обстановка с природными пожарами на территории Нюрбинского района, продолжает действовать крупный пожар  на площади 80 гектар у села Мар», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Источник: Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
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