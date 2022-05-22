В Якутии тушат два возгорания, один ликвидирован

По состоянию на 08.00 часов 22 мая на территории республики зарегистрировано два лесных и ландшафтных пожаров в Усть-Майском и Чурапчинском улусах общей площадью 20 га. Возгорания действуют в 1,8 км от с. Кюпцы и в 10 км от с. Мындагай. На тушении пожаров задействовано 27 сотрудников парашютно-десантной службы и работников лесной охраны. Привлечена 1 единица техники.

Лесопожарными формированиями за сутки ликвидирован один лесной пожар в Намском районе на общей площади 0,2 га.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 15 пожаров на всех видах территорий. Пройденная огнем площадь составила 107,8 га. Из них на территории лесного фонда ликвидировано в кратчайшие сроки 10 лесных пожаров на общей площади 72,8 га.

В прошлом году на эту дату с начала пожароопасного сезона 2021 года было зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади 12206,5 га. То есть благодаря проведённой профилактической и подготовительной работе структурных подразделений Минэкологии Якутии, правительства субъекта, органов местного самоуправления и населения республики удалось снизить показатели горимости практически в 6,6 раз по количеству лесных пожаров, и в 167 раз – по пройденной огнем площади.

Как отметил, и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Евгений Перфильев, с начала пожароопасного сезона авиация республиканской авиалесоохраны выполнила 22 самолёто- и вертолёто-вылетов на авиационное патрулирование территорий лесного фонда и тушение лесных пожаров.

«Сегодня в воздухе самолеты выполняют лесоавиационные работы по территориям вилюйской, центральной и заречной групп районов. Сотрудники Авиалесоохраны осуществляют авиапатрулирование с парашютистами-пожарными. На земле осуществляют патрулирование работники филиалов наземной службы. Региональной диспетчерской службой лесного хозяйства республики круглосуточно осуществляется космический мониторинг земель лесного фонда и других категорий земель субъекта. В лесничествах ведётся постоянный видеомониторинг в лесах у крупных населённых пунктов и административных районных центров», — отметил глава ведомства.

Как сообщили в Региональной диспетчерской службе, основной причиной возникновения всех весенних возгораний в лесах является неосторожное обращение с источниками открытого огня и нарушения пожарной безопасности местным населением.