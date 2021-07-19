В Якутии тушат 84 лесных пожара

По данным Минэкологии Якутии на территории республики действуют 216 природных пожара с общей площадью пройденной огнем 1 562 252 га. Проводятся работы по тушению 84 лесных пожаров с общей площадью пройденной огнем 566 255 га, расположенных на территории 16 районов. На сегодняшний день из них локализовано 7 лесных пожаров.

На тушении лесных пожаров задействовано 2188 человек и 279 единиц техники. Из числа пожаров, в отношении которых на местах приняты решения о прекращении тушения, действуют 123 пожара на общей площади 885 742 га. За прошедшие сутки ликвидировано 16 пожаров на площади 94010,5.

На особом контроле находится один природный пожар, который действует в 4 км от н.п. Сюльдюкар Мирнинского района на 41 300 га. На тушении лесного пожара участвуют 89 человек и 4 единиц техники. Имеется естественная водная преграда р. Вилюй, тем не менее огонь потенциально опасен крупному объекту электроэнергетики – Светлинская ГЭС.

Особое внимание также уделено лесным пожарам Горного улуса. Так, в тушении возгорания в местности «Даркылаах» (удаленность от с. Магарассы 13 км) задействованы 56 человек, 142 единиц техники.

На тушении пожара на ур. Харааччы задействованы 51 человек, 5 единиц техники.

По заявке Авиалесоохраны с 30 июня на территории республики работает ВС Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «ВЕЕР» для искусственного вызывания осадков. В эти дни он работал на территории Горного и Хангаласского районов, проведено воздействие на ресурсную облачность, использовано 138 пиропатронов ПВ-26М.

Кроме того, накануне стало известно, что МЧС России дополнительно направило в Якутию два самолета-амфибии БЕ-200 для тушения крупных лесных пожаров.