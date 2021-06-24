В Якутии тушат 69 лесных пожаров

По сведениям Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 69 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 36 595,2 га, расположенных на территории 17 районов:

Амгинского-1, Горного-4, Намского-1, Нюрбинского-7, Сунтарского-8, Верхневилюйского-7, Вилюйского-4, Мирнинского-6, Кобяйского-3, Ленского-2, Томпонского-1, Олекминского-8, Оймяконского-2, Усть-Майского-5, Хангаласского-8, Мегино-Кангаласского-2.

Из них локализовано 10 лесных пожаров общей площадью 13 946,6 га на территории 8 районов: Намского-1, Верхневилюйского-1, Нюрбинского-1, Мегино-Кангаласского-1, Сунтарского-1, Олекминского-2, Хангаласского-2, Мирнинского-1.

На тушении лесных пожаров задействовано 1 957 человек и 192 единиц техники. За прошедшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров площадью 1162,7 га.

«С начала суток в зоне обслуживания обнаружено 38 пожаров на площади 2 726,1, га, по которым ведутся работы по тушению. На большей части территории республики, включая арктические территории, сохраняется сухая, с повышенным температурным фоном погода. Местами наблюдается прохождение сухих гроз. Вчера на тушении в Нюрбинском районе был задействован самолет Бе-200 МЧС России. Работники ФБУ «Авиалесоохрана» привлечены на тушении лесных пожаров в Усть-Майском, Сунтарском, Хангаласском, Нюрбинском, Кобяйском и Верхневилюйском районах. Прямой угрозы населённым пунктам и объектам экономики в настоящее время не отмечается», — сообщил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимир ИВАНОВ.

Вчера, 23 июня, указом Главы РС(Я) введен режим Чрезвычайной ситуации на всей территории республики.