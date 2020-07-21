В Якутии тушат 26 лесных пожаров

На территории республики принимаются меры по тушению 26 лесных пожаров, 8 из них локализовано. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1 037,00 га. За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидировано 10 возгораний в Усть-Майском, Амгинском, Вилюйском, Горном, Усть-Алданском, Чурапчинском районах и г. Якутске. В зоне контроля ликвидировано — 38.

В тушении пожаров привлечено 662 человек, 46 единиц техники.

В зоне контроля, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, где тушение приостановлено решением КЧС Правительства РС (Я), действует 112 термоточек на общей площади 329 744 га. Наблюдение за данными возгораниями осуществляется с использованием космических средств.

На сегодняшний день угроз от лесных пожаров населенным пунктам и объектам экономики нет.

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действуют 138 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 330 781,9 гектар. При этом площадь активного горения составляет 496,17 гектар. За сутки возникло 34 пожара и 48 ликвидировано.

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. Для недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты в готовности к применению – авиация МЧС России и аэромобильная группировка ведомства.

«За сутки площадь пожаров увеличилась на 29 758,9 гектар за счет прироста площадей пожаров в зоне контроля. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского и Томпонского районов, где зарегистрировано 83 очага природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет»,- прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах Республики Саха (Якутия). Сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) проводится моделирование и развитие приближенных пожаров по наихудшему сценарию. В связи с отсутствием осадков и учитывая восточный, юго-восточный ветер с усилением 5-10 м/с, существует вероятность задымления в 9 населенных пунктах на территории Томпонского, Среднеколымского, Верхнеколымского, Момского, Таттинского и Усть-Алданского районов.