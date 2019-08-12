В Якутии тушат 18 лесных пожаров

По оперативным данным на 12 августа в республике ведутся работы по тушению 18 лесных пожаров: из них действующих – 13, локализовано 5 пожаров. В Сунтарском улусе зарегистрированы 6, в Нюрбинском улусе – 4, Олекминском районе – 2, в Верхоянском улусе – 2, в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Мирнинском районах – по одному пожару. Ликвидировано 2 пожара в Нюрбинском и Усть-Алданском улусах.

В тушении пожаров привлечен 591 человек, в том числе 98 работников службы наземной охраны лесов, 221 парашютиста и десантника пожарных, 3 работников лесничества, мобилизовано 187 человек из числа местного населения, 73 сотрудников МЧС, 9 арендаторов земли, задействовано 38 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 126 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 880 316,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.