В Якутии тушат 14 лесных пожаров

По оперативным данным на 13 августа в республике ведутся работы по тушению 14 лесных пожаров: из них действующих – 12, локализовано 2 пожара. В Сунтарском улусе зарегистрированы 4, в Нюрбинском улусе – 3, Олекминском и Нерюнгринском районах – 2, в Верхоянском, Алданском, Ленском – по одному пожару.

За сутки ликвидировано 5 пожаров в Верхоянском, Мирнинском, Нюрбинском и два пожара в Сунтарском улусе.

В тушении пожаров привлечено всего 539 человек, в том числе 88 работников службы наземной охраны лесов, 201 парашютиста и десантника пожарных, 3 работников лесничества, мобилизовано 165 человек из числа местного населения, 73 сотрудников МЧС, 9 арендаторов земли, задействовано 42 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 111 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 880 277,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.