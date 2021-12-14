В Якутии трое клиентов Почты России стали миллионерами

С начала года жители Якутии выиграли 28,6 млн руб, купив лотерейный билет в ближайшем почтовом отделении. Выигрышными стали более 210 000 билетов.

Трое клиентов Почты России стали миллионерами. Еще 18 выиграли крупные денежные призы: четыре человека стали обладателями выигрышей от 500 000 до 1 млн руб, и 14 — от 10 000 до 100 000 руб.

Пик продаж лотерейных билетов, по данным Почты России, традиционно приходится на декабрь. Большой популярностью у клиентов пользуются билеты новогоднего тиража «Русского лото» 1421, главный приз которого в 1 млрд руб. разыграют в прямом эфире 1 января. Праздничные наборы лотерейных билетов многие приобретают для себя и в подарок близким.

«Лотерейные билеты уже можно купить во всех почтовых отделениях», — отметил заместитель директора по операционному управлению макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Андрей Кульмяев.

По итогам розыгрыша, состоявшегося 1 января текущего года, миллионерами стали 175 человек из 62 регионов страны. Все они приобрели счастливые билеты в отделениях Почты России.

В этом году список самых удачливых дальневосточных регионов возглавляет Приморский край. Здесь 10 клиентов Почты России выиграли в лотерею 500 000 руб и более. В лидерах также Хабаровский край (9), Амурская область и Якутия – в каждом из регионов семь обладателей денежных призов от 500 000 руб.

Напомним, Почта России является одним из крупнейших агентов «Столото» по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты тиражных и моментальных лотерей можно в почтовых отделениях по всей стране.

На территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.