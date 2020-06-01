В Якутии три реки вышли в устье

Паводковая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом. Критических уровней воды не зарегистрировано. Для обеспечения безопасности населения при прохождении ледохода на территории Якутии задействованы силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка ледохода – в 220 км ниже н.п. Кюсюр, уровень воды составляет 2325 см, при критической отметке 3150 см, наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 100 км. За сутки ледоход продвинулся на 70 км.

На реке Алазея активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 130 км ниже н.п. Андрюшкино, уровень воды составляет 578 см, при критическом 1000 см. Верхняя кромка – в 70 км ниже н.п. Андрюшкино. Протяженность ледохода составляет 60 км.

За сутки ледоход продвинулся на 65 км.

На реке Индигирка ледоход проходит по территории Аллайховского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 150 км ниже н.п. Чокурдах, уровень воды составляет 768 см, при критической отметке 913 см. Верхняя кромка – в 30 км ниже н.п. Чокурдах, наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 120 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км.