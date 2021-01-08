В Якутии три главы попали в больницу

После публичного признания мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о поступлении в больницу на скорой с жалобами на сердце стало известно о госпитализации и двух глав районов, сообщает ТайгаПост.



По данным издания, в течение двух последних дней в Якутии госпитализировали двух глав районов. Руководитель Алданского района Северин ПОЗДНЯКОВ попал в больницу с диагнозом COVID-19 средней тяжести. Кроме того, в Якутск санрейсом доставлен глава Верхневилюйского района Владимир ПОСКАЧИН, у него прихватило сердце. В Минздраве республики подтвердили эту информацию корреспонденту ТайгаПост.



Больным оказывается вся необходимая помощь, их жизнь вне опасности. Желаем скорейшего выздоровления!