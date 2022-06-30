В Якутии транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8

В Республике Саха (Якутия) транспортная прокуратура начала проверку по факту совершения жесткой посадки вертолетом МИ-8

Предварительно установлено, что 29 июня 2022 года в вечернее время вертолет МИ-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагды. На борту находились 23 человека (члены экипажа и сотрудники авиалесохраны), состояние их здоровья уточняется.

Из г. Якутска вылетел вертолет МИ-8 для проведения поисково-спасательных работ.

По данному факту Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов; Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).

Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокураты.