Происшествия
В Якутии транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8
В Республике Саха (Якутия) транспортная прокуратура начала проверку по факту совершения жесткой посадки вертолетом МИ-8
Предварительно установлено, что 29 июня 2022 года в вечернее время вертолет МИ-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагды. На борту находились 23 человека (члены экипажа и сотрудники авиалесохраны), состояние их здоровья уточняется.
Из г. Якутска вылетел вертолет МИ-8 для проведения поисково-спасательных работ.
По данному факту Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов; Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).
Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокураты.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий