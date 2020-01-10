В Якутии трансформируется служба занятости

Глава Якутии Айсен Николаев 10 января ознакомился с деятельностью первого на Дальнем Востоке фронт-офиса «Моя работа», призванного обеспечить доступность и повысить качество оказания услуг по содействию занятости населения.

Фронт-офис заработал в рамках пилотного проекта «Эффективный регион», одним из направлений которого является реализация мероприятий по развитию службы занятости населения.

Руководитель Государственного комитета РС (Я) по занятости населения Степан Москвитин рассказал Главе республики о преимуществах работы фронт-офиса. Он отметил, что фронт-офис «Моя работа» является обновленным центром занятости населения, осуществляющим как приём граждан, так и предоставление государственных услуг в сфере занятости населения.

В настоящее время сотрудники офиса предоставляют гражданам услуги по поиску подходящей вакансии, оказывают содействие самозанятости, информируют о положении на рынке труда в республике, проводят профориентационную работу, оказывают психологическую поддержку безработным гражданам, а также направляют желающих на дополнительное профессиональное обучение.

Фронт-офис оснащен системой электронной очереди. Так, в терминале клиент получает талон и проходит в удобную зону ожидания, затем по голосовому приглашению проходит в один из секторов обслуживания граждан, и, сидя за столом, один на один общается со специалистом. Здесь можно не только подать письменное заявление, встать на учет, но и получить бесплатный доступ к электронным сервисам в области содействия занятости населения в сети Интернет, в том числе к общероссийской базе вакансий «Работа в России».

По словам сотрудников, фронт-офис за один рабочий день в среднем может принимать до 200 человек.

Айсен Николаев не только ознакомился с принципом работы фронт-офиса и перечнем предоставляемых здесь гражданам услуг, но и оценил его функциональность и пообщался с сотрудниками службы занятости и молодежной биржи труда «Импульс». Глава отметил, что сегодня в республике деятельность служб занятости населения претерпевает значительную трансформацию как внешнюю, так и содержательную.

«Если раньше служба занятости ассоциировалась с учреждением по предоставлению социальных услуг, то сейчас мы рассматриваем её как кадровое агентство, связующее работодателей и граждан, которые хотят работать. В этой связи открытие такого офиса является одним из шагов к трансформации. Благодаря новым подходам к деятельности служб занятости нам удалось кратно увеличить количество трудоустраиваемых людей, в том числе, в крупные промышленные предприятия и компании», — подчеркнул Айсен Николаев.

Он озвучил, что сейчас все крупные работодатели, государственные предприятия и добывающие компании, подают заявки на свои вакансии через службу занятости населения. Это позволяет жителям республики спокойно трудоустраиваться в такие крупные предприятия как «АЛРОСА», ПАО «Якутскэнерго», УК «Колмар» и другие.

Айсен Николаев также отметил, что благодаря работе молодежной биржи труда, сегодня от общего количества трудоустраиваемых через центры занятости населения граждан 35% занимает молодежь в возрасте до 30 лет.

«Это очень хороший показатель, который мы и дальше будем наращивать. Тем более, что сегодня работодатели с большим желанием трудоустраивают нашу молодежь, а молодежь не отказывается ехать работать в южные, западные и северные районы республики. Я считаю, что такая выстроенная работа служб занятости, её приближение к конкретным предприятиям и конкретным людям, которые имеют желание работать и получать доход, позволяет нам поднять вопросы занятости населения в республике на более высокий уровень», — резюмировал глава республики.

Добавим, что фронт-офис «Моя работа», расположенный по ул. Петра Алексеева, 19/3, оснащен переговорными комнатами, коворкингом и всем необходимым для проведения конференций, тренингов и семинаров.