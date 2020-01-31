В Якутске трагически погиб Сергей Черных

31 января 2020 года около 20 часов в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что при тушении пожара частного жилого дома, расположенного на улице Кржижановского в городе Якутске, обнаружено тело мужчины.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством следователя СКР. Проводится осмотр и иные первоначальные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.