В Якутии «Тотальный диктант» написали по тексту земляка

17 октября Национальная библиотека РС (Я) на платформе Zoom организовала «Тотальный диктант — 2020». В акции приняли участие около 500 человек.

В нашей республике координатором акции является филологический факультет СВФУ им. М. К. Аммосова, партнерами – Национальная библиотека РС (Я) и мультимедийный парк «Россия – моя история».

Диктором на площадке библиотеки выступила старший преподаватель русского языка Филологического факультета СВФУ им.М.К.Аммосова Алексеева Анастасия Егоровна.

В этом году автором текста стал Андрей Геласимов.

Еще раз напоминаем всем участникам, что работы принимаются с 17 по 20 октября (скан или фото работы) на электронную почту flftotal@mail.ru. После 20 октября работы к сдаче не принимаются.

Те, у кого по техническим причинам не удалось написать диктант, можно запись найти на официальном ютуб-канале Национальной библиотеки РС (Я) (ссылка в описании профиля).

Оценки за диктант не выставляются, на сертификате участника указывается только количество орфографических и пунктуационных ошибок.

Тотальный диктант – всемирная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка.