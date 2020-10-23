В Якутии торжественно открыли дорогу «Кобяй»

23 октября глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии автомобильной дороги «Кобяй» с мостовым переходом через речку Тюгюэне.

Эта дорога является одной из важных транспортных артерий республики. Она обеспечит круглогодичным наземным сообщением Кобяйский район с центральной частью Якутии, о чём жители Кобяй мечтали многие годы. Дорога «Кобяй» связывает улус с Горным районом и выходит на федеральную трассу «Вилюй».

Дорога «Кобяй» строилась более 30 лет. В отдельные годы стройка совсем затухала. Были годы, когда она еле-еле продвигалась вперёд чуть ли только на сотни метров. За прошедшие годы построено 132,97 км автомобильной дороги с покрытием переходного типа, 3 мостовых перехода общей длиной 201,46 погонных метров. Ранее Кобяйский район с Горным улусом соединял только автозимник, летом дороги не было.

На торжественном мероприятии Айсен Николаев поздравил жителей Кобяйского улуса с открытием долгожданной дороги и поблагодарил дорожников за качественную работу.

«Когда в 2018 году я дал дорожникам поручение закончить строительство дороги «Кобяй», было много скептиков. Но благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря поддержке Президента страны Владимира Путина, своим решением, выделившим Якутии большие деньги на реализацию этого проекта, мы смогли за исторически короткий период, за два года достроить дорогу. Это больше 38 км и мост через реку Тюгюэне длиной свыше 100 метров», — резюмировал Айсен Сергеевич.

Сегодня, чтобы добраться из села Кобяй до Якутска по грунтовой трассе на машине, уходит всего 4-5 часов. Как сказал глава республики, это для людей, которые на эти километры дороги раньше тратили по несколько дней только в одну сторону, просто фантастика. Потому данное событие – большой праздник как для Кобяйского района, так и в целом для всей республики. Открытие круглогодичной дороги «Кобяй» реально повысит уровень жизни населения, улучшит экономические связи между районами.

Айсен Николаев подчеркнул, что работа по строительству дороги будет продолжена. В дальнейших планах расширение сети дорог в Кобяйском и далее в Вилюйском улусах. Такая возможность у республики появилась благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В завершение выступления Ил Дархан вручил строителям дороги государственные награды Республики Саха (Якутия). Благодарственными письмами Главы РС (Я) отмечены коллективы ООО «Кобяйдорстрой», ЗАО «Дороги Саха», ООО «Мехдорстрой», ООО «Дороги Олекмы», ООО «Амма-Суол».

На торжественном мероприятии с поздравлениями выступили народный депутат РС (Я) Михаил Эверстов, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, глава Кобяйского улуса Иван Левин, глава Горного района Никита Андреев, генеральный директор Управления автомобильных дорог республики Семён Филиппов.