В Якутии только 30% многодетных семей осваивают льготные земельные участки

В Якутии около 70% земельных участков, выданных многодетным семьям в качестве меры поддержки, остаются неосвоенными. Поэтому республика планирует возобновить практику денежной компенсации, сообщил председатель правительства Владимир СОЛОДОВ.

Замена на денежную компенсацию земельных участков для многодетных семей практиковалась в Якутии несколько лет подряд. Как сказал в прямом эфире в соцсетях Владимир Солодов, эффективность такого обмена довольна высока.

«Проблема с обеспечением выдачи участков многодетным заключается в том, что доля освоения мала. Даже там, где есть вся инфраструктура, уровень освоения не превышает 27-30%. Это означает, что мера поддержки не доходит до получателей«, — объяснил глава кабмина республики.

В Якутии несколько лет подряд вместо участка семье выплачивался двойной объем маткапитала. По словам Солодова, сейчас прорабатывается вопрос возобновления такой меры поддержки. Он добавил, что подобная форма предлагалась и на федеральном уровне.