28.01.2020
09:25
105

Общество

В Якутии только 30% многодетных семей осваивают льготные земельные участки

В Якутии около 70% земельных участков, выданных многодетным семьям в качестве меры поддержки, остаются неосвоенными. Поэтому республика планирует возобновить практику денежной компенсации, сообщил председатель правительства Владимир СОЛОДОВ.

Замена на денежную компенсацию земельных участков для многодетных семей практиковалась в Якутии несколько лет подряд. Как сказал в прямом эфире в соцсетях Владимир Солодов, эффективность такого обмена довольна высока.

«Проблема с обеспечением выдачи участков многодетным заключается в том, что доля освоения мала. Даже там, где есть вся инфраструктура, уровень освоения не превышает 27-30%. Это означает, что мера поддержки не доходит до получателей«, — объяснил глава кабмина республики.

В Якутии несколько лет подряд вместо участка семье выплачивался двойной объем маткапитала. По словам Солодова, сейчас прорабатывается вопрос возобновления такой меры поддержки. Он добавил, что подобная форма предлагалась и на федеральном уровне.

Источник: http://ysia.ru/v-yakutii-tolko-30-mnogodetnyh-semej-osvaivayut-lgotnye-zemelnye-uchastki/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх