В Якутии тестируют современный мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД

В Якутии начались испытания нового мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД

В Минтранспорта республики надеются, что при удачном прохождении тестирования системы, мобильные комплексы окажут положительное влияние на дисциплину автоводителей, а также в розыскных мероприятиях.

«Мы представляем новейший комплекс «АвтоУраган-МС». Главная особенность — он имеет радиус обзора 360 градусов на разных дистанциях и контролирует различные виды нарушений», — отметил технический директор ООО «Технологии распознавания» Павел Шупиков.

К слову, оборудование не только отслеживает скоростной режим в обоих направлениях транспортных потоков, но и помогает в розыске нарушителей, в том числе по оперативной информации, поступающей экипажам патрульных машин ГИБДД в реальном времени. Инспекторам достаточно ввести данные по приметам разыскиваемого автомобиля. В комплекс загружена база данных по водителям, лишенных водительского удостоверения, а также транспортных средств, утилизированных и снятых с учета.

«Нашей компании 15 лет. Все это время мы развиваем качество распознавания и работаем не только с российскими номерными знаками, но и зарубежными», — отметил Шупиков.

В настоящее время аналогичный комплекс успешно проходит опытное тестирование в Москве, а также получил положительные отзывы в республиках Казахстан и Кыргызстан. Испытания передовой системы в Якутии стали первыми среди регионов страны, которые выразили желание приобрести оборудование.

Как отметил начальник отдела сопровождения комплексов фотовидеофиксации ГКУ «Управтодор РС(Я)» Иван Лукин, внедрению современных технологий для профилактики нарушений ПДД в республике уделяется большое внимание.

«С 2017 года ГКУ «Управтодор РС(Я)» проведена большая работа по увеличению комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с 53 до 154 единиц. Благодаря принятым мерам, удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Например, с 2017 года по 2021 год количество ДТП снизилось на 31,4% (с 1004 до 689), число погибших – 37,5% (со 112 до 70) и раненых – 32,6% (с 1312 до 885).​ Таким образом, мы намерены добиться ключевого показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2024 года, сократив тяжесть последствий ДТП в 3,5 раза в сравнении с показателями 2017 года», — заключил представитель ведомства.