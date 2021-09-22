В Якутии тестируют детей на спортивную пригодность

В Мегино-Кангаласском районе в рамках федерального проекта «Стань чемпионом» проводится бесплатное спортивное тестирование для детей от 5,5-12,5 лет.

В результате тестирования родителям выдаются рекомендации по выбору наиболее подходящего спортивного направления для ребенка, а также оценка его физического состояния.

Проект создан для совершенствования начального спортивного отбора, помогает тренерам юных спортсменов следить за их функциональным состоянием и корректировать тренировку в соответствии с особенностями каждого конкретного ребенка.

В ходе тестирования, которое длится около часа, определяются психофизиологические и функциональные возможности организма, а также проводится антропологическое и спортивное тестирование. По завершении комплексного тестирования выдается подробное заключение — рекомендация по выбору видов спорта, а также показатели ребенка по всем основным тестам. Специалисты пояснят, как интерпретировать анкету и расскажут об особенностях вашего ребенка, как работает его сердце, как ребенок справляется с нагрузкой, готов ли он к выполнению нормативов ГТО, какой уровень его физического развития.

Запись будет осуществляться через сотрудника дома народного творчества им. Д.Ф. Ходулова в селе Майя по телефону: 89142368052. Тестирование проводится бесплатно.

Федеральный проект «Стань чемпионом» реализуется в Республике Саха (Якутия) при поддержке Союза танцевального спорта Республики Саха (Якутия) под руководством Людмилы Валерьевны Николаевой.