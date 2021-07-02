В Якутии теплоходу присвоено имя честного труженика
Сегодня состоялся торжественный митинг по случаю присвоения имени почетного работника речного транспорта, почетного работника Российской транспортной инспекции, лучшего механика министерства речного флота РСФСР Леонида Иннокентьевича Курчатова теплоходу ОТ-2131.
В мероприятии приняли участие народный депутат республики, генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов, близкие родственники Леонида Иннокентьевича, ветераны – речники, а также друзья и коллеги.
Справка: Леонид Иннокентьевич родился 27 февраля 1941 года в Жиганске. Поступил в Арктическое Пеледуйское училище, но в 1956 году его расформировали, и он доучивался в Благовещенске. В мае 1960 года началась трудовая биография механика Л.И.Курчатова: от 3-го помощника механика резерва до заместителя директора по флоту. В 1980 году его избирают секретарем парткома Жатайского ССРЗ Якутского горкома КПСС. В 1988 году его избирают председателем исполнительного комитета Булунского районного Совета народных депутатов. В 1990 году он возвращается в Якутск, заведует отделом транспорта и связи Совета министров ЯАССР. С 1991 по 2006 годы — начальник Якутского республиканского отделения РГИ, главный государственный транспортный инспектор, государственный советник РФ 3 класса, руководитель Управления государственного автодорожного надзора в сфере транспорта. В 2006 году он вернулся в Ленское пароходство начальником второго отдела ОАО «ЛОРП», а весной 2015 года ушел на заслуженный отдых, но продолжал помогать коллективу своими предложениями в общественном совете. Он начал свою трудовую биографию в Ленском пароходстве, и остался ему верен до конца.
Приказом генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея Ларионова теплоход «ОТ-2131» проекта 428 переименован в теплоход «Механик Курчатов» в память о честном и принципиальном человеке, настоящем профессионале, отдавшем всю свою жизнь служению Родине и Ленскому объединённому речному пароходству.
Во время приветственной речи генеральный директор Пароходства Сергей Ларионов вручил свидетельство о присвоении имени Леонида Курчатова его супруге Галушко Ольге Кирилловне. В свою очередь Ольга Кирилловна от всей души поблагодарила весь коллектив Пароходства:
«Сегодня я очень волнуюсь, так как для всей нашей семьи очень волнительный день. Я не могла и предположить, что имя моего супруга будет присвоено его любимому теплоходу. Спасибо вам, дорогие речники, спасибо, уважаемый Сергей Александрович!».
После церемонии снятия символической ткани с названия теплохода, и доклада капитана Василия Иванова о готовности экипажа, «Механик Курчатов» вышел в рейс с новым именем.
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