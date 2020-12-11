В Якутии Театр кукол поставил необычную пьесу

В республиканском театре кукол г. Нерюнгри состоялась долгожданная премьера спектакля «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова.

В обычный день, когда Николай Фролов (роль сыграл Николай Бондаренко) едет в Москву на не любимую, постылую работу в малоизвестную районную газету, его задерживают необычные, вежливые полицейские (арт. Михаил Макаренко и Даниил Журавлёв). В полицейском отделении офицер – полицейский, неожиданно для главного героя, просит его рассказать о своём городе. И тут начинается самое интересное — от того, насколько Николай знает, любит и ценит свой город, будет зависеть его будущее.

Литературный материал для будущей постановки режиссёр Пётр Скрябин выбрал ещё в минувшем году. С просьбой обратить внимание на необычную пьесу, ломающую все представления о существующей реальности, к Петру Скрябину обратилась актриса театра Марина Давиденко. Позже, она исполнила в спектакле единственную женскую роль — «госпожи майора» Марины. Именно её героиня в два счета показала обычному жителю обычного провинциального городка, что значит фраза «Родину любить».

Как признался режиссёр, изначально пьеса, наделавшая столько шума в театральных кругах, а драматург Дмитрий Данилов в 2018 г. стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа драматурга», не произвела на него большого впечатления, хотя и не оставила равнодушным.

«Я размышлял, что именно драматург хотел сказать своей историей, читал интервью Данилова, где он делился своими мыслями, раскрывал образы героев. Думал, нужен ли нашему зрителю такой спектакль? Понравится ли? Ответ пришёл сам собой. Конечно, он необходим! Мне кажется, «человеком из Подольска» может быть любой человек из любого маленького городка, каких в России великое множество. И этим Николаем Фроловым может оказаться житель, допустим нашего города. Мне очень захотелось поговорить именно об этом со зрителями. Обстоятельства сложилось так, что пандемия не позволила во время сыграть премьеру, но друзья, видимо так было задумано свыше – в ноябре наш любимый Нерюнгри отметил свой 45-й Юбилей, и с огромным удовольствием мы посвятили эту постановку ему, самому прекрасному городу, в котором мы живём», — поделился Пётр Скрябин.

Режиссёр и актриса не ошиблись. При просмотре задумываешься не столько о действии, происходящем перед тобой на сцене, сколько о себе и жизни. Множество хороших отзывов после показа приходило в адрес почты и в соцсетях театра. Второй раз премьеру по многочисленным просьбам в театре сыграли 5 декабря.