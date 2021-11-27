В Якутии таксисту грозит 6 лет

С заявлением о хищении 70 000 рублей с банковской карты в полицию Нерюнгринского района обратился житель г.Нерюнгри.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности подозреваемых. Ими оказались 21-летний местный житель и его 24-летний товарищ.

Установлено, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в такси домой. Обнаружив, что у него нет наличных денег для оплаты, мужчина попросил водителя снять в банкомате нужную сумму, передав ему банковскую карту и сообщил пин-код.

Таксист снял деньги, довёз пассажира до адреса, а позже обнаружил на полу автомобиля оброненную банковскую карту потерпевшего. Тогда возник умысел о воспользовании чужими средствами. Однако идти снова к банкомату он не решился, т.к. там его уже видели. Поэтому попросил своего приятеля снять деньги, пообещав отдать ему половину суммы, на что тот согласился. Сняв с карты 70 000 рублей, молодые люди поделили деньги и разошлись. Похищенные денежные средства они потратили на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.