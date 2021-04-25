В Якутии таксист создал страшную угрозу жизни пассажирам



24 апреля около 9 часов вечера инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Верхневилюйскому району была замечена автомашина Тойота Хайс , водитель которого, проигнорировав дорожный знак «Въезд запрещен», переправился по ледовой переправе через реку Вилюй, которая в целях обеспечения безопасности пользователей автомобильных дорог была официально закрыта с 19 апреля.

Сотрудниками ГИБДД микроавтобус был остановлен на ФАД Вилюй. В салоне Тойоты находились 10 пассажиров. Водитель 1996 года рождения, не имея разрешительных документов, осуществлял пассажирскую перевозку по маршруту «Мирный — Якутск». Кроме того, при осмотре транспорта полицейские выявили три дополнительных сиденья, которые были установлены без согласования с Госавтоинспекцией.

В отношении нелегального таксиста составлены административные материалы за осуществление предпринимательской деятельности без разрешительных документов, несоблюдение требования, предписанного дорожным знаком, нарушение правил перевозки людей, управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена и неуплату административного штрафа в срок.

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей. Проводится проверка согласно со ст. 144-145 УПК РФ. В 2020 году на дорогах республики с участием нелегальных перевозчиков произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек и 16, в том числе несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что в соответствии с законодательством Российской Федерации пассажир имеет право требовать документы у водителя, подтверждающие легальность перевозки. В случае отсутствия документов у водителя, осуществляющего перевозку пассажиров, а также совершения им административного правонарушения в области дорожного движения госавтоинспекция просит сообщать по номерам телефонов:

УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) тел. 8 (411 2) 45 -45-83;

Отдельный батальон ДПС ГИБДД тел. 127; 47-35-69;

Департамент дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) тел. 8 (411-2) 508-546;

Восточно-Сибирское управлением государственного автодорожного надзора тел. 8 (411-2) 45-00-32.

