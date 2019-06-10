В Якутии таксист ответит в суде за гибель 3 человек

Прокуратура города Нерюнгри утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр. П. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц и причинившее тяжкий вред здоровью человека.

По версии следствия, обвиняемый, оказывая услуги такси, в октябре 2018 года, двигаясь на автомобиле с 3 пассажирами в Нерюнгри, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с попутно двигающимся автомобилем. В результате дорожно – транспортного происшествия пассажиры находившиеся в салоне его автомобиля погибли, кроме того в результате дорожно-транспортного происшествия причинен тяжкий вред здоровью 2 пассажирам другого автомобиля.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.