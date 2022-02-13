Такого никогда не было — министр здравоохранения Якутии

В ходе отчёта органов исполнительной власти по результатам деятельности на 2021 год, проведённого 12 февраля на каналах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим», министр здравоохранения Якутии Лена АФАНАСЬЕВА сообщила, что в прошлом году впервые по всей России и в нашей республике началась реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В Год здоровья глава республики Айсен Николаев поставил перед правительством республики задачу по улучшению первичного звена здравоохранения, самого близкого к людям на местах.

«В Якутии программа направлена на обеспечение доступности медицинской помощи не только в столице и промышленных городах, но и в отдалённых районах республики. Так, в 2021 году одномоментно был дан старт началу строительства больниц в пяти районах республики. Такого никогда не было», – подчеркнула министр.

Напомним, в прошлом году началось строительство первой очереди больничного комплекса в г. Вилюйске, поликлиники в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, больничного комплекса с поликлиникой в п. Усть-Майя Усть-Майского улуса, больничного комплекса в с. Хонуу Момского района и вторая очередь больничного комплекса в с. Чурапча Чурапчинского улуса.

Введены 10 объектов здравоохранения, в том числе северных районах – модульные врачебные амбулатории в селе Алеко-Кюель Среднеколымского улуса, Куберганя Абыйского улуса, Сегян-Кюель Кобяйского улуса.

В районы закуплено и доставлено 179 единиц медоборудования, в том числе в шести центральных районных больницах установлены кабинеты компьютерной томографии. После реконструкции открыто диагностическое поликлиническое отделение в селе Бердигестях Горного улуса.