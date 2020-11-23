В Якутии сын-бездельник обокрал собственную мать

В ОМВД России по Алданскому району Якутии обратилась женщина с заявлением о краже 25 000 рублей с её банковского счета.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что к краже причастен сын потерпевшей — 19-летний безработный, ранее судимый за имущественное преступление.

Выяснилось, что он временно проживал у матери и, улучив момент, завладел её мобильным телефоном. Зная пароль от приложения онлайн-банка, который ему женщина сама и назвала ранее, молодой человек похитил с банковского счета матери 25 000 рублей. По словам подозреваемого, похищенные деньги он потратил на онлайн-ставки в букмекерской конторе.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». За совершение данного преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.