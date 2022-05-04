В Якутии свыше 20 проектов участвуют в конкурсе по сохранению культурного наследия

22 заявки поступило на конкурс субсидий на реализацию социально значимых проектов. Участники – национально-культурные объединения и казачьи общества республики. Результаты конкурса станут известны в конце мая.

Заявки поданы по двум направлениям: на поддержку проектов национально-культурных объединений – 17 заявок, на поддержку проектов по возрождению традиций и обычаев казачьих обществ – 5 заявок.

Напомним, приём заявок начался 18 апреля 2022 года. В этом году направления предоставления субсидии были расширены в рамках госпрограммы «Укрепление общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». Так, кроме социально значимых проектов национально-культурных объединений принимались проекты по возрождению традиций и обычаев казачьих обществ.