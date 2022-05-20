В Якутии свыше 12 тысяч школьников сдают ОГЭ в 2022 году

В 2022 году ЕГЭ сдают 8 498 выпускников из Якутии, это примерно столько же, что и в прошлом году. Количество школьников, которые сдают ОГЭ –свыше 12 000 человек.

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко совместно с министром образования и науки Ириной Любимовой посетил один из пунктов проведения экзаменов – среднюю общеобразовательную школу №2.

«Поговорили с педагогическим составом, посмотрели, как всё организовано, какие условия созданы для того, чтобы дети спокойно могли сдать экзамены. Отдельно обсудили вопросы устойчивой связи и электроснабжения, чтобы ничто не помешало школам провести итоговую аттестацию», – сказал премьер республики.

Часть санитарно-эпидемиологических требований, которые действовали в прошлые годы, снята. Речь идёт о зигзагообразной рассадке, ограниченном количестве людей в аудиториях.

Всего в республике в 2022 году работает 233 пункта проведения ЕГЭ и 311 пунктов проведения ОГЭ, часть из них на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Порядок проведения экзаменов в этом году не изменился. В аудиториях и штабе проведения будет установлено онлайн-наблюдение. Помимо учителей и организаторов привлечены общественные наблюдатели.

В этом году ЕГЭ сдают одиннадцатиклассники, у которых два года назад не проводился ОГЭ после 9 класса. В 2020 году основной госэкзамен отменили из-за пандемии.

Напомним, первые аттестационные экзамены начались 19 мая, сейчас школьники сдают ОГЭ – экзамены после 9 класса. Основной период ЕГЭ для выпускников 11 классов стартует 26 мая.