В Якутии своевременно не сообщили о горении вахтового автобуса

06 ноября 2020 г. в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что 29 октября 2020 года горел автомобиль УРАЛ-3255 на дороге вдоль магистрального газопровода в Алданском районе. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади 20 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Ранее вызов на 01 не поступал, пожарно-спасательные подразделения не выезжали.

06 ноября 2020 г. в 06.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Набережная в с. Марха Олекминского района. На момент прибытия добровольной пожарной команды дом горел открытым огнем. В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади — 30 кв.м. Причина предположительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо и ущерб устанавливаются

06 ноября 2020 г. в 10.11 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Пушкина в п. Нижний Куранах Алданского района. На момент прибытия пожарного подразделения в подъезде было задымление. В результате пожара огнем повреждена стена в ванной комнате и прихожей крартиры на общей площади 6 кв.м. Эвакуировано 4 человека, жилой дом спасен. Причина предположительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

06 ноября 2020 г. в 14.00 поступило сообщение о пожаре в бесхозной кладовке на ул. Кальвица в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения кладовка горела открытым огнем. В результате пожара строение повреждено полностью, площадь пожара составила 9 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

06 ноября 2020 г. в 17.00 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на улице Тимптонская в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. Произошло горение мусора в мусорросборной камере на площади 1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

06 ноября 2020 г. в 19.41 поступило сообщение о том, что горит частная баня на пер. Подлесный в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения из бани шел дым. В результате пожара огнем повреждено помещение парной на площади 6 кв.м., стены и потолочное перекрытие бани на площади 10 кв.м. Общая площадь 16 кв.м. Причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо – хозяин, ущерба нет.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!