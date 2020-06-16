В Якутии свидетель, пытаясь помочь, сам угодил в яму

В Сунтарском районе за растрату с использованием своего служебного положения в крупном размере осуждена бывший директор социально-культурного центра с. Илимнир.

Осужденная перечислила на счет одного из индивидуальных предпринимателей, являющегося ее родственником, более 664 тысяч рублей из средств бюджета сельского поселения «Илимнирский наслег».

Средства перечислены за капремонт несуществующего здания культурного центра. (Приговор по этому делу вступил в законную силу. Ущерб возмещен.)

Однако в ходе его рассмотрения, свидетель, желая помочь подсудимой в освобождении от уголовной ответственности, дал суду заведомо ложные показания, что он поставил деловой лес для строительства клуба, однако древесина испортилась, и он ее использовал в качестве швырков.

Вместе с тем суд к показаниям свидетеля отнесся критически, указывая на то, он является заинтересованным лицом, находится с подсудимой в родственных отношениях, ему перечислены незаконно бюджетные средства, его показания в совокупности полностью опровергаются другими материалами дела.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам их рассмотрения в отношении свидетеля возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.