В Якутии существенно выросло число киберпреступлений

SakhaLife.ru.

За 4 месяца 2021 года на территории республики 4164 преступления, что на 4,7 % больше, чем в аналогичный период прошлого года (3976).

Рост числа преступлений наблюдается на территории 20 городов и районов республики, в том числе на территории Якутска и Нерюнгри.

Тенденция к уменьшению числа преступлений отмечена в 15 районах республики, наиболее существенно в Анабарском, Жиганском, Усть-Майском и Верхоянском районах.

На 14,3 % или с 787 до 680 уменьшилось количество преступлений против жизни и здоровья. Раскрыто 89,8 % преступлений данной категории.

Уменьшилось число убийств с 38 до 30 (-21,1 %), раскрыто 96,8 % преступлений.

Зарегистрировано 2068 преступлений против собственности с удельным весом в общей структуре преступности 49,7 %. На централизованный учет поставлено 965 краж, 67 грабежей, 9 разбойных нападений, 20 вымогательств и 834 случая мошенничества, 49 фактов неправомерного завладения транспортным средством.

На 63,8 % или с 669 до 1017 увеличилось преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации.

Правоохранительными органами выявлено 273 преступления экономической, а также 55 преступлений коррупционной направленности.

Зарегистрировано 232 преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, с 9 до 5 уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

На 10,3 % или с 39 до 43 увеличилась регистрация экологических преступлений, выявлено 29 преступлений, связанных с незаконной рубкой леса и 8 преступлений, связанных с незаконной охотой.

Отмечено снижение преступности среди несовершеннолетних на 25,2 % или с 103 до 77.

Снизилось на 11,9 % количество преступлений, совершенных в составе групп, на 8,8 % уменьшилась регистрация преступлений, совершенных в общественных местах.

В сравнении с показателем предыдущего года на 26,2 % или с 456 до 558 возросло число преступлений, совершенных женщинами.