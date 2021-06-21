В Якутии супруги обвиняются в крупном коммерческом подкупе

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению супружеской пары, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере, сопряженный с вымогательством предмета подкупа), а также ч. 3 ст. 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что государственным казенным учреждением республики в открытом доступе была размещена информация о проведении закупки на право заключения контракта с начальной ценой в размере более 21 миллиона рублей.

Обвиняемая, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, узнала о намерении директора другой коммерческой организации участвовать в проведении названных торгов и договорилась со своим супругом о предложении руководителю организации передать им денежные средства в размере 2 миллионов 700 тысяч рублей за отказ от участия в проведении аукциона, с дальнейшим их вымогательством.

Впоследствии руководитель организации обратилась в правоохранительные органы и сообщила о предложенном коммерческом подкупе. В рамках оперативных мероприятий обвиняемому, который действовал в качестве посредника, женщина передала часть денежных средств в качестве первой суммы предмета коммерческого подкупа.

Через несколько дней в рамках оперативных мероприятий женщина передала обвиняемому муляж денежных средств в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей под видом второй части предмета коммерческого подкупа. После было осуществлено задержание сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Республике Саха (Якутия).

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.