Происшествия
В Якутии судоводитель предстанет перед судом за гибель пассажира
Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил падение за борт пассажира.
В Якутии судоводитель предстанет перед судом за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
«6 июня водитель маломерного судна, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе участка местности речки Чыалагас Олекминского района, следуя по протоке реки Лены, допустил падение за борт в воду 38-летнего пассажира, который находился в кормовой части судна и тоже был пьян», — рассказали по итогам расследования в якутском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.
Мужчина погиб, 7 июня водолазы извлекли его тело из воды.
Следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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