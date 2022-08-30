В Якутии судоводитель предстанет перед судом за гибель пассажира

Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил падение за борт пассажира.

В Якутии судоводитель предстанет перед судом за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«6 июня водитель маломерного судна, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе участка местности речки Чыалагас Олекминского района, следуя по протоке реки Лены, допустил падение за борт в воду 38-летнего пассажира, который находился в кормовой части судна и тоже был пьян», — рассказали по итогам расследования в якутском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.

Мужчина погиб, 7 июня водолазы извлекли его тело из воды.

Следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.