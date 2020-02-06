В Якутии судили многодетного отца, виновного в ДТП, в котором погибла его супруга

В Сунтарском районе вынесен приговор 34-летнему многодетному отцу, виновному в ДТП, в котором погибла его супруга. Суд вынес решение дать ему отсрочку на отбывание наказания.

В суде установлено, что в августе 2019 года, подсудимый при выезде со своей супругой и знакомыми на природу, употребив алкогольные напитки, в том числе водку и пиво, сель за руль своей автомашины Toyota Allion и, возвращаясь домой по Федеральной автомобильной дороге «Вилюй», допустил съезд автомобиля в кювет и его опрокидывание.

В результате дорожно-транспортного происшествия супруга водителя получила тяжкий вред здоровью и скончалась на месте происшествия.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину с учетом наличия трех несовершеннолетних детей, которых он остался воспитывать один, к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с отсрочкой исполнения наказания до достижения малолетним ребенком четырнадцатилетнего возраста с лишением права управления транспортным средством на три года.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.