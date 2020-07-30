В Якутии судили любителя пьяной езды

Прокуратура Таттинского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В суде установлено, что подсудимый, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, ставящим под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде управления транспортными средствами, сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.