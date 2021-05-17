В Якутии судебный пристав ради матери пошла на дело

Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя Оймяконского районного отдела судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.

По данным следствия, 12 ноября 2018 года пристав с целью освобождения своей матери от исполнительного производства о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму свыше 46 тысяч рублей вынесла электронное постановление об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю. В качестве основания пристав указала невозможность установления местонахождения должника, его имущества, а также отсутствие сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и ценностей.

В результате противоправных действий пристава в период с ноября 2018 по апрель 2021 года, до момента выявления незаконных действий, меры по взысканию с доходов должника в пользу теплоснабжающей организации не производились.

Противоправные действия выявлены службой безопасности Управления ФССП по республике.

В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.